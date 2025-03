Vasco tem na mesa a melhor proposta de SAF no Brasil, garante Júlio Brant

A Melhor Proposta de SAF para o Vasco: Investidor Promissor

Julio Brant, ex-conselheiro do Vasco, fez uma afirmação contundente sobre a venda da SAF do clube. De acordo com ele, a proposta que está sendo negociada atualmente para a compra da SAF do Vasco é, sem dúvida, uma das melhores do futebol brasileiro. Brant afirmou que o novo investidor apresenta uma proposta robusta, com cláusulas desportivas e de proteção financeira que garantem o futuro do clube e um investimento contínuo no futebol.

Em sua declaração, Brant criticou a escolha da 777 Partners, destacando que a decisão foi tomada exclusivamente pela gestão do presidente Jorge Salgado, e não pelos grupos políticos do clube. Ele lembrou que, durante o processo de escolha, foram apresentadas alternativas mais interessantes, mas a falta de experiência da 777 no futebol foi um fator que gerou preocupação. A chegada da 777 não trouxe os resultados esperados, e a saída da empresa se tornou uma necessidade para que o clube avançasse.

De acordo com Brant, a proposta do novo investidor é muito mais sólida e bem estruturada, oferecendo não apenas maior segurança financeira, mas também um compromisso mais forte com o futebol e a infraestrutura do Vasco. Ele garantiu que as cláusulas desportivas dessa nova proposta asseguram um investimento direto no desenvolvimento do futebol do clube, algo que a gestão anterior não conseguiu concretizar.

Com a mudança de investidores, o Vasco está buscando uma direção mais estratégica e focada no longo prazo, onde o principal objetivo é assegurar o crescimento sustentável do clube. Essa nova proposta promete ser a chave para o futuro do time, garantindo estabilidade financeira e competitividade nos campeonatos. A expectativa é que o clube consiga superar os desafios que surgiram ao longo dos últimos anos e retomar sua grandeza no futebol brasileiro.

O Vasco, com sua história vitoriosa e apaixonada torcida, espera que esse novo capítulo seja um marco para a recuperação e o crescimento do clube, que terá agora a oportunidade de avançar com uma proposta sólida e promissora.