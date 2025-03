Governo do Estado lança mutirão de mamografias no mês da Mulher 

Foto: Divulgação /SES

No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) chama a atenção sobre as doenças que acometem o sexo feminino, entre elas o câncer de mama. Como parte das ações do Governo de Santa Catarina neste mês, a Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, e o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, irão promover mutirão de mamografias em pacientes que aguardam no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Demais unidades vinculadas à pasta realizarão ações de cuidado à saúde da mulher também neste mês de março.

“Neste mês estamos buscando reforçar ações de prevenção da saúde da mulher nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde. O câncer de mama é a neoplasia que mais afeta as mulheres no mundo e quando o diagnóstico é precoce, as chances de cura são muito maiores. Por orientação do governador Jorginho Mello, estamos atuando para enfrentar a fila de mamografias ampliando a oferta desses exames nas unidades próprias e repassando recursos para os consórcios intermunicipais de saúde a fim de ampliar a oferta deste serviço. Quem tem câncer, tem pressa”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

Em 2024, mais de 2,5 mil mulheres receberam o diagnóstico de câncer de mama e 167,2 mil mamografias foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, as unidades habilitadas em oncologia realizaram 613 cirurgias desta neoplasia no ano passado.

A detecção precoce do câncer de mama é fundamental para aumentar as chances de tratamentos menos invasivos e com maiores taxas de sucesso. As mamografias são realizadas pelo SUS, via Atenção Primária à Saúde, com prestadores dos municípios e Consórcios de Saúde. Hospitais de gestão estadual que prestam serviços de saúde da mulher e possuem mamógrafos também realizam os exames.

O SUS garante acesso gratuito a medicamentos, exames, internações e procedimentos necessários. Ao identificar um nódulo ou qualquer outro sintoma suspeito, procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento. De lá, o paciente é encaminhado para realização de exames, entre eles a mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética.

Cartilha

A Secretaria de Estado da Saúde possui a Cartilha do Câncer de Mama “A cor da esperança é rosa”, com informações fundamentais sobre a neoplasia com maior incidência entre as mulheres no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. O documento foi elaborado para promover a conscientização e prevenção da doença, com fatores de risco, sinais e sintomas de alerta, diagnóstico precoce, leis que garantem o direito ao tratamento e informações sobre a importância do apoio psicológico e da família durante o tratamento. Além disso, possui um mapa com os 19 hospitais habilitados para realizar tratamento oncológico pelo SUS em Santa Catarina.