Prefeitura de Sorocaba e PM fazem ação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), fez uma ação especial, nesta sexta-feira (7), no Éden, alusiva ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). A iniciativa ocorreu em parceria com a Polícia Militar (PM), por meio da 5ª Cia da PM e da Base Comunitária do Éden, com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM).

A ação teve início na Base Comunitária do Éden, com a presença da secretária da Mulher, Rosangela Perecini, e das mulheres integrantes da PM e da GCM, com um café da manhã especial.

Em seguida, Rosangela Perecini, policiais militares e as integrantes da GCM caminharam pela Avenida Independência e pelas ruas adjacentes, onde conversaram com comerciantes e consumidoras e distribuíram, com muito carinho, rosas a elas.

Além das flores, as munícipes receberam materiais informativos sobre a Patrulha Maria da Penha, as ações da Base Comunitária do Éden e sobre a recém criada Secretaria da Mulher. “Foi uma manhã muito proveitosa. Além desse agrado às mulheres da região, foi uma oportunidade para falar da existência da nova secretaria municipal, os seus eixos de trabalho e os serviços que serão disponibilizados a todas as sorocabanas”, comentou a secretária Rosângela Perecini.

Criada pela atual Administração Municipal, a Semul tem, entre suas competências, desenvolver políticas para promover a equidade de direitos e oportunidades sociais; coordenar programas de prevenção e combate à violência contra a mulher; oferecer suporte psicossocial, jurídico e econômico para mulheres em situação de vulnerabilidade; incentivar a participação feminina em cargos de liderança e política, promovendo a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, igualdade salarial e combate ao assédio, entre outras.

A Secretaria da Mulher está localizada na Avenida Rodolfo Daffner, 65, ao lado do barracão do Fundo Social de Solidariedade (FSS), no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail: semul@sorocaba.sp.gov.br.