Formatura do Cephas emociona pais, alunos e professores

Foi uma noite de sexta-feira (14) inesquecível para 171 formandos do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), mantido pela Prefeitura de São José dos Campos.

Com a quadra da sede da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) lotada, autoridades, pais, amigos, parentes, professores e funcionários prestigiaram a conquista dos alunos de seis cursos técnicos da instituição: Química, Edificações, Administração, Mecânica, Eletrônica e Comércio.

Foi uma noite inesquecível para os 171 formandos / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Ariane Silva, engenheira civil, veio de Campinas para comemorar a formatura da irmã, Rayanne Silva, no curso de Edificações. Ela foi aluna da Fundhas desde os 7 anos de idade, cursou o Cephas e fez faculdade de Engenharia. Um exemplo de garra e determinação.

“Fiz Fundhas, depois cursei técnico em Edificações no Cephas, finalizei e entrei em Engenharia. Hoje presto serviço para grandes clientes, tenho a minha empresa e devo tudo à Fundhas e ao Cephas”, disse emocionada.

Rayanne era só felicidade. “Minha mãe sempre incentivou nós duas a estudarmos, sempre com bolsa, porque não tínhamos condições. Vou pegar o certificado agora e no meio do ano vou tentar Engenharia”.

A formanda Rayanne e família / Foto: PMSJC

Aprendizado

Silva, de 18 anos, formou-se no curso de Administração. Ele disse que leva a experiência acadêmica como um grande aprendizado.

“Tudo que eu consegui de experiência durante um ano, considero que vou levar para o resto da minha vida. Agregou bastante”.

Luan considera que teve grande aprendizado / Foto: PMSJC

Vitória

Lucimar Demetrio ficou anos sem estudar. Ao lado das filhas e da netinha, ela comemorou a conquista de concluir o curso de Administração.

“Para mim foi muito especial esse ano que passei no Cephas, minha família me apoiou muito. Eu já trabalho, e esse curso vai me ajudar muito futuramente”.

Lucimar com a família / Foto: PMSJC

Prêmio

Ewerton Pereira, de 32 anos, foi o vencedor do prêmio Lavoisier, por ter sido o melhor aluno do curso técnico de Química. Ele comemorou a conquista. “Fiquei muito feliz, desde o começo me dediquei para ser um bom aluno. Foi uma surpresa, vai fazer diferença na minha carreira”.



Ewerton ao lado da esposa e dos pais / Foto: PMSJC





