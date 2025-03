Prefeitura mantém abertas matrículas do programa ‘Escola de Gente Grande’ para jovens, adultos e idosos

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) segue durante todo o ano com as matrículas abertas para o programa ‘Escola de Gente Grande’, que tem como supervisão a equipe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas para as turmas já formadas tiveram início no dia 5 de fevereiro. Podem se inscrever jovens, adultos e idosos que nunca estudaram ou já frequentaram a escola, mas não concluíram o Ensino Fundamental.

A matrícula pode ser presencial [lista dos locais no final da matéria] ou online, acessando o link. Para saber onde tem o projeto, o interessado deve ligar para o número (83) 98837-9058. “Na EJA tem as matrículas iniciais para formação de turmas e permanece as matrículas para as turmas formadas ao longo do ano”, explicou a chefe da Divisão da Educação de Jovens e Adultos, Socorro Diniz.

As aulas para essas turmas são de segunda a sexta-feira no turno da noite, podendo atender também turmas no horário diurno. “Atualmente, temos turmas anexas vinculadas as escolas, referente ao projeto, com seis turmas, das quais, duas no Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira, em Mangabeira I, e outra no CRC na comunidade Saturnino de Brito. São turmas do primeiro segmento, atendendo àquelas pessoas que estão no processo inicial de leitura e escrita”, explicou.

Socorro Diniz disse que o projeto é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa e tem como objetivo levar a escolarização para mais próximo da população, por meio da implantação de salas de aula descentralizadas, que funcionam dentro das comunidades, em parcerias firmadas com instituições não governamentais e governamentais, como as Secretarias de Habitação (Semhab) e Desenvolvimento Social (Sedes).

Locais de matrículas presenciais:

–Instituto Vem Cuidar de Mim, Comunidade do Timbó (Bancários);

–Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira (Mangabeira I);

–Centro de Desenvolvimento Integral Christina Wolper do Instituto Betel Brasileiro (São José);

–Associação Engenho Velho (Sítio Engenho Velho);

–CRC Saturnino de Brito (Distrito Mecânico);

–Missão Bom Pastor (Muçumagro);