IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 3 a 7 de fevereiro

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou o relatório de balneabilidade nº 28 com as informações referentes à semana de 3 a 7 de fevereiro de 2025.

Todas as informações, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido na íntegra no site balneabilidade.ima.sc.gov.br/.

O gerente de Laboratório e Medições Ambientais do IMA, Marlon Daniel da Silva, traz os números da análise dessa semana:

SONORA

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio, provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente no site.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.