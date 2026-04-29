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AGEHAB e DEMURF realizam mutirão de regularização em conjuntos habitacionais de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em AGEHAB e DEMURF realizam mutirão de regularização em conjuntos habitacionais de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da AGEHAB/MS, e o DEMURF, promove um novo mutirão de regularização fundiária destinado aos conjuntos habitacionais da cidade.

A iniciativa contempla os residenciais Bom Viver I e II, Lago Azul I, Jardim Boa Vista e Cohab, com o objetivo de atender beneficiários retardatários, cujos imóveis já estão aptos para o processo de titulação.

O trabalho busca garantir segurança jurídica às famílias, assegurando a documentação regular dos imóveis e avançando no compromisso de promover mais dignidade e tranquilidade aos moradores.

O atendimento acontece entre os dias 27 e 30 de abril, na sede do DEMURF, localizada na Rua 24 de Fevereiro, nº 1840, esquina com a Rua 29 de Maio.

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