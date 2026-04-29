Agência Minas Gerais | Mais de 19 mil atendimentos marcam passagem do Governo Presente no Triângulo e Alto Paranaíba

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A passagem da Praça de Serviços – Governo Presente pelo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba registrou 19.061 atendimentos e orientações à população nas edições realizadas em Uberaba e Araxá, entre os dias 25 e 26/4.

A iniciativa itinerante do Governo de Minas levou estrutura dos órgãos estaduais para as duas cidades, reunindo, em um único espaço, a oferta de serviços gratuitos. Em Uberaba, a ação concentrou 7.490 atendimentos e orientações, enquanto em Araxá foram registrados 11.571 serviços.

Os números registrados no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se somam aos resultados já alcançados em outras regiões do estado.

Ao todo, o projeto do Governo Presente já soma 59.733 atendimentos e orientações pelas regiões por onde passou, consolidando-se como uma iniciativa de aproximação entre o Estado e a população.

A Praça de Serviços segue avançando e, entre esta quarta (29/4) e quinta-feira (30/4), atende os moradores do município de Barbacena, no Campo das Vertentes, dando continuidade à oferta de serviços essenciais e ao diálogo direto com os mineiros.

Proposta

A proposta da Praça de Serviços é concentrar atendimentos em um único local, reduzindo deslocamentos e burocracias, além de garantir um atendimento mais eficiente.

Durante os eventos, a população teve acesso a diversos serviços, como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), atendimentos de saúde, vacinação, castração e imunização de animais, além de orientações sobre regularização, negociação de contas, apoio ao produtor rural e oportunidades de trabalho.

Governo Presente

A ação integra o projeto Governo Presente, que percorre municípios-polo de todas as regiões mineiras entre março e julho, promovendo a descentralização administrativa e aproximando o Estado da população. Além da oferta de serviços, a iniciativa também cria um ambiente de diálogo direto com prefeitos, lideranças e moradores, permitindo a escuta das demandas locais e o anúncio de investimentos e ações estratégicas para o desenvolvimento regional.