Santuário Cristo Redentor ilumina monumento símbolo de laranja pelo Dia do Gari – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Grupo de garis também participou de celebração no santuário – Foto: Divulgação/Comlurb

O monumento ao Cristo Redentor foi iluminado de laranja na noite desse sábado, 16 de maio, após uma celebração, presidida pelo vigário colaborador do Santuário Cristo Redentor Padre Pedro Henrique, para o Dia do Gari, comemorado nessa data, e os 51 anos da Comlurb. O Santuário também proporcionou a visita de um grupo de garis, de diferentes serviços da Comlurb, ao próprio Santuário.

As garis poetas Graça Pimenta, que está na Comlurb há mais de 20 anos, e Bruna Gomes, autora de “Leoa Improvável”, além do gari escritor Valdecir Boareto, que já esteve em Harvard representando o país na Brazil Conference 2024, e do emblemático gari Renato Sorriso, fizeram as leituras das preces durante a Bênção. A celebração foi encerrada com uma foto oficial na escadaria à frente do monumento.

— Eu tenho andado muito na cidade junto com nosso prefeito Eduardo Cavaliere e ele tem colocado alguns pontos importantes. Primeiro ponto é o planejamento, gestão e direção. Nós trazemos isso direto aqui para nossa empresa. A gente tem muito planejamento, gestão, entrega, direção. Mas tem um ponto principal, sem os nossos garis, nada disso acontece. Vocês fazem parte diretamente disso. Vocês na ponta é que realizam e que fazem essa empresa cada vez mais forte —, disse Renato Rodrigues, presidente da Comlurb, dando as boas-vindas aos garis, homenageados da noite, diretores e assessores da presidência. — O segundo ponto são os grandes eventos. Quando a gente faz um réveillon, carnaval, a Comlurb se sobrepõe aos serviços e os nossos garis estão lá garantindo sempre com muita antecedência, com muita tranquilidade. E por último, o prefeito fala muito que a gente só cobra de quem a gente acredita. É uma honra sermos cobrados todos os dias pela cidade, pelos nossos gestores, pelos turistas. Mais uma vez, os nossos garis estão lá para resolver. Isso me dá muita tranquilidade e muita honra estar frente dessa empresa que entrega muito, que é muito cobrada, mas que resolve. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa empresa, por vocês fazerem parte de tantas entregas nessa cidade. Parabéns à Comlurb pelos seus 51 anos e parabéns aos nossos garis pelo seu dia —, concluiu Renato.

A Comlurb mantém uma longa relação de parceria com o Santuário Cristo Redentor. Garis alpinistas, profissionais que recebem treinamento especializado e utilizam a técnica de rapel na atuação em áreas de difícil acesso, realizam a limpeza das encostas do entorno do monumento. Eles também apoiarão na gestão de resíduos das atividades socioambientais do Consórcio Cristo Sustentável.

— Gostaria de saudar todos vocês que vieram esta noite para esta celebração de Ação de Graças para podermos meditar um pouquinho da Palavra de Deus e meditar um pouquinho também da elevada função aqui na nossa cidade dos membros da Comlurb e das pessoas que mais cooperam talvez para que a nossa cidade seja sempre maravilhosa —, exaltou o Padre Pedro Henrique.

Sobre o Consórcio Cristo Sustentável

O Consórcio Cristo Sustentável é uma aliança estratégica entre três organizações que atuam de forma integrada com o objetivo de promover ações coordenadas voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. A colaboração interinstitucional entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Obra Social Leste Um – O Sol e o Instituto Redemptor viabiliza mudanças e transformações, acelerando a transição para um futuro mais sustentável, promovendo inovação, inclusão, conscientização e equilíbrio entre progresso econômico e preservação ambiental.

O Consórcio Cristo Sustentável atua a partir de três eixos, distribuídos nas seguintes linhas de atuação: Cidadania, Empreendedorismo e Empregabilidade e Ambiental, articulando projetos e iniciativas que impactam diretamente comunidades, territórios e instituições parceiras.

Em 2025, o Consórcio Cristo Sustentável realizou 45.162 atendimentos, por meio de ações de assistência social, capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo e iniciativas ambientais. Os resultados refletem uma metodologia baseada na integração institucional, no planejamento estratégico e no acompanhamento contínuo das iniciativas, garantindo eficiência e impacto social.