Por MRNews



Qatar libera passagens em classe executiva com Avios e brasileiros entram em alerta para emissão rara

Uma excelente oportunidade apareceu para brasileiros que acompanham promoções de milhas e emissões internacionais. O programa Qatar Airways Privilege Club apresentou disponibilidade em classe executiva para o voo QR780, saindo de São Paulo (GRU) para Doha (DOH), utilizando Avios.

A emissão encontrada é para o dia 20 de abril de 2027 e custa 70 mil pontos Avios na classe executiva, considerada uma das melhores do mundo.

A disponibilidade rapidamente chamou atenção entre viajantes frequentes e especialistas em milhas, principalmente porque voos da Qatar Airways em executiva costumam desaparecer rapidamente do sistema devido à alta procura.

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Avios ganha força entre brasileiros

Nos últimos anos, o Avios passou a ser uma das moedas mais importantes para quem busca viagens internacionais utilizando milhas.

O programa vem ganhando espaço principalmente entre passageiros que desejam emitir:

voos em classe executiva;

viagens para Europa;

destinos no Oriente Médio;

Ásia e Maldivas;

conexões com companhias da aliança Oneworld.

Além disso, o sistema Avios permite movimentação de pontos entre programas parceiros, aumentando bastante as possibilidades de emissão.

Hoje, a moeda é utilizada em programas como:

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Qatar Airways Privilege Club;

British Airways Executive Club;

Iberia Plus.

Qatar Airways segue entre as companhias mais desejadas

A Qatar Airways continua sendo uma das companhias aéreas mais procuradas por viajantes premium.

A empresa é famosa pela cabine Qsuite, considerada uma das melhores experiências de classe executiva do mercado internacional.

O trecho entre Guarulhos e Doha é estratégico para brasileiros que viajam rumo a destinos como:

Tailândia;

Japão;

Dubai;

Singapura;

Maldivas;

Europa.

Especialistas em milhas consideram 70 mil Avios um valor competitivo para uma rota desse nível em classe executiva.

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Nomad anuncia conta internacional com saldo em euro

Outra novidade importante para quem viaja ao exterior veio da Nomad. A fintech confirmou que sua conta internacional passará a oferecer saldo em euro a partir de junho de 2026.

Atualmente, a conta opera principalmente em dólar, mas agora clientes poderão:

manter saldo em euro;

converter dólar para euro;

utilizar o cartão diretamente na moeda europeia;

reduzir custos cambiais em viagens.

A mudança era bastante aguardada por brasileiros que utilizam a conta durante viagens internacionais.

Conta global se tornou ferramenta essencial para viajantes

Nos últimos anos, contas internacionais ganharam espaço entre brasileiros que buscam fugir das altas taxas cobradas pelos cartões tradicionais.

Além da praticidade, contas globais ajudam a:

economizar no IOF;

utilizar câmbio comercial;

fazer compras internacionais;

realizar saques no exterior;

controlar gastos em viagens.

A Nomad atualmente funciona em mais de 180 países.

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