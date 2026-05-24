Guaratinguetá se destaca em diversas competições esportivas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

As equipes de Guaratinguetá tiveram mais uma semana de intensa participação em competições regionais e estaduais, conquistando resultados expressivos e levando o nome da cidade ao pódio em diferentes modalidades esportivas.
Torneio Local de Tênis de Mesa
Na sexta-feira (15), o Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Guaratinguetá recebeu o Torneio Local de Tênis de Mesa da Special Olympics, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.
O evento serviu como pré-seleção para o Mundial da modalidade, que acontecerá no Chile, além de promover inclusão, integração e valorização dos atletas com deficiência intelectual.
Jogos Escolares da Juventude – Seletiva Estadual
Vice-campeonato no Voleibol Masculino
Vice-campeonato no Basquete Masculino
Participações no Vôlei de Praia e no Voleibol Feminino
A equipe de Ginástica Rítmica garantiu classificação para a Final Estadual da competição.
Seletiva Estadual dos Jogos Escolares da Juventude – Ginástica Rítmica
Beatriz — Campeã e classificada para a Final Estadual
Rafaela — 5º lugar geral e também classificada para a Final Estadual
37º Campeonato Paulista de Karatê-Dô Tradicional 2026
No último sábado (16), em Pedreira/SP, a delegação de Guaratinguetá conquistou 22 medalhas com a participação de 19 atletas:
6 medalhas de ouro
7 medalhas de prata
9 medalhas de bronze
Destaques da competição
Gabriel Adriano — 2 ouros e 1 bronze
Mirella Quirino — 1 ouro e 1 prata
Maria Helena — 1 ouro e 1 prata
O Projeto Superação também marcou presença na 29ª Volta e 4ª Caminhada da FEG/UNESP 2026, reforçando o importante trabalho de inclusão e desenvolvimento de Pessoas com Deficiência por meio do esporte.
Os resultados refletem o trabalho contínuo de incentivo ao esporte realizado no município, promovendo o desenvolvimento dos atletas, a inclusão social e fortalecendo Guaratinguetá em diversas modalidades esportivas.