Guaratinguetá se destaca em diversas competições esportivas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

As equipes de Guaratinguetá tiveram mais uma semana de intensa participação em competições regionais e estaduais, conquistando resultados expressivos e levando o nome da cidade ao pódio em diferentes modalidades esportivas.

Torneio Local de Tênis de Mesa

Na sexta-feira (15), o Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Guaratinguetá recebeu o Torneio Local de Tênis de Mesa da Special Olympics, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

O evento serviu como pré-seleção para o Mundial da modalidade, que acontecerá no Chile, além de promover inclusão, integração e valorização dos atletas com deficiência intelectual.

Jogos Escolares da Juventude – Seletiva Estadual

Vice-campeonato no Voleibol Masculino

Vice-campeonato no Basquete Masculino

Participações no Vôlei de Praia e no Voleibol Feminino

A equipe de Ginástica Rítmica garantiu classificação para a Final Estadual da competição.

Seletiva Estadual dos Jogos Escolares da Juventude – Ginástica Rítmica

Beatriz — Campeã e classificada para a Final Estadual

Rafaela — 5º lugar geral e também classificada para a Final Estadual

37º Campeonato Paulista de Karatê-Dô Tradicional 2026

No último sábado (16), em Pedreira/SP, a delegação de Guaratinguetá conquistou 22 medalhas com a participação de 19 atletas:

6 medalhas de ouro

7 medalhas de prata

9 medalhas de bronze

Destaques da competição

Gabriel Adriano — 2 ouros e 1 bronze

Mirella Quirino — 1 ouro e 1 prata

Maria Helena — 1 ouro e 1 prata

O Projeto Superação também marcou presença na 29ª Volta e 4ª Caminhada da FEG/UNESP 2026, reforçando o importante trabalho de inclusão e desenvolvimento de Pessoas com Deficiência por meio do esporte.

Os resultados refletem o trabalho contínuo de incentivo ao esporte realizado no município, promovendo o desenvolvimento dos atletas, a inclusão social e fortalecendo Guaratinguetá em diversas modalidades esportivas.