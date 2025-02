A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Leyton Orient x Manchester City acontece hoje, HOJE (08) às 08h15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Leyton ue tentará a vitória em seu território.

Leyton Orient x Manchester City: Previsão e Escalações para a Segunda Leg da Semi-final da EFL Cup

No próximo sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 9h15 (horário de Brasília), o Leyton Orient x Manchester City pela quarta rodada da FA Cup no estádio Brisbane Road, em Londres. Este confronto marca o primeiro encontro entre as duas equipes desde 1966, quando empataram em 2 a 2 na segunda divisão inglesa.

Análise das Equipes

O Leyton Orient, atualmente na sexta posição da League One (terceira divisão inglesa), busca surpreender o gigante da Premier League. Sob o comando do técnico Richie Wellens, a equipe tem se destacado por uma campanha sólida na liga e espera que seus novos reforços possam fazer a diferença neste confronto histórico. citeturn0news14

Por outro lado, o Manchester City, comandado por Pep Guardiola, vem de uma derrota expressiva por 5 a 1 para o Arsenal na Premier League. Atualmente na quinta posição do campeonato, os Citizens buscam se recuperar rapidamente e avançar na FA Cup. Guardiola pode optar por rodar o elenco, visando o confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na semana seguinte. citeturn0news13

Perspectivas para o Jogo

Embora o Manchester City seja amplamente favorito, a FA Cup é conhecida por suas surpresas, e o Leyton Orient espera aproveitar o fator casa para complicar a vida dos visitantes. A equipe de Wellens tem demonstrado consistência e determinação, e um resultado positivo contra o City seria um marco significativo em sua temporada.

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, é importante lembrar que o jogo ocorrerá às 9h15 no horário de Brasília. As condições climáticas em Londres para o dia do jogo indicam algumas pancadas de chuva, com temperaturas variando entre 2°C e 8°C.

Este confronto promete ser emocionante, com o Leyton Orient buscando uma façanha histórica e o Manchester City determinado a retomar o caminho das vitórias.

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+