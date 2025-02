Reuniões na Capital discutem projetos de habitação em Bonito

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito, representada pelo diretor do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (DEMURF), José Cavalheiro, esteve em Campo Grande para uma série de reuniões voltadas à habitação no município.

Na SANESUL, foi debatido o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a implementação do saneamento nos bairros Parque das Palmeiras (Misael) e Palmeira Velha (Fiinho) segunfo CG NOTÍCIAS

Já na Superintendência Regional do INCRA, a pauta incluiu o andamento para a construção de 50 moradias no Assentamento Guaicurus e 30 no Assentamento Santa Lúcia.

Na AGEHAB, em reunião com a diretora-presidente Maria do Carmo Avezzani, foram abordados projetos como a segunda etapa das casas em áreas de risco, com 25 unidades, a Casa do Idoso, que contará com 10 moradias, e a Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de 50 unidades habitacionais.