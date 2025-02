Conselho Tutelar de Sorocaba atende em novo endereço a partir de segunda-feira (10) – Agência de Notícias

As três regionais do Conselho Tutelar de Sorocaba atenderão, a partir da próxima segunda-feira (10), em um único endereço. O órgão municipal, vinculado à Secretaria da Cidadania (Secid), tem como nova sede o imóvel localizado na Avenida General Carneiro, 312, na Vila Soares, próximo ao Hospital Evangélico.

O Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Tem como atribuições atender as crianças e adolescentes que necessitam de proteção, quando em situações de risco, violência ou negligência.

Em Sorocaba, são seis conselhos tutelares, com cinco membros cada um, divididos por três regiões: Norte, Oeste e Leste/Sul.

Os munícipes podem entrar em contato com o Conselho Tutelar de Sorocaba, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3235-1212 ou, após esse horário ou em fim de semana e feriado, para o telefone 125 ou ainda diretamente para a Guarda Civil Municipal (GCM), pelo 153.