Secretaria lança Plano Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), deu um passo significativo para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado com a apresentação do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (PEGTES). O plano tem como objetivo aprimorar a gestão e regulação do trabalho na saúde, além de garantir a qualificação contínua dos profissionais e a melhoria dos serviços oferecidos à população.

O PEGTES é um pilar estratégico que surge em resposta às crescentes demandas por qualificação profissional, gestão eficiente de recursos humanos e integração entre educação e trabalho na área da saúde. “Através deste plano, buscamos promover uma saúde pública de qualidade e acessível a todos, valorizando nossos profissionais e preparando-os para os desafios de um sistema em constante transformação”, afirma Aline Daiane Schlindwein, a diretora da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina.

Objetivos e Estratégias

Com foco na eficiência e na valorização dos trabalhadores da saúde, o PEGTES estabelece diretrizes claras para as políticas públicas relacionadas à formação e qualificação da força de trabalho. As principais metas incluem a melhoria das condições de trabalho, a redução das desigualdades regionais e a otimização do uso dos recursos humanos disponíveis. A implementação do plano será realizada em parceria com diversas instituições, incluindo a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, o Conselho Estadual de Saúde e as Superintendências da SES/SC.

Participação e Planejamento Participativo

O desenvolvimento do PEGTES é resultado de um processo participativo que envolveu a coleta de dados e a identificação de problemas em conferências estaduais e em diferentes instâncias de gestão da saúde. O levantamento incluiu contribuições de profissionais da saúde, gestores e representantes da sociedade civil, assegurando que o plano atenda às reais necessidades do setor.

Monitoramento das Ações

Para garantir a transparência e o acompanhamento das ações do PEGTES, o Governo do Estado de Santa Catarina disponibiliza o Portal de Gestão de Projetos – Projeta SC. Cidadãos e gestores poderão acessar informações atualizadas sobre o andamento e os resultados do plano, fortalecendo a participação social e o controle público. O monitoramento das ações do PEGTES pode ser consultado através do ProjetaSC )

As ações do PEGTES podem ser acompanhadas por meio do Portal de Gestão de Projetos do Governo do Estado de Santa Catarina – Projeta SC https://www.projeta.sc.gov.br/tela_consulta.html) digitando a sigla do Plano: PEGTES.

