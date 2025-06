Inscrições gratuitas para a segunda edição da “Pista de Patinação no Gelo” abrem nesta terça-feira (3) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Governo (Segov), Cultura (Secult) e Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), inaugurou a “Pista de Patinação no Gelo”, voltada às famílias de Sorocaba e região, ao lado do Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), localizado no Parque do Paço Municipal.

A segunda edição acontece de 9 a 15 de junho e as inscrições on-line estão disponíveis aos interessados nesta terça-feira (3), no Portal da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/), ou diretamente no link: https://survey.sorocaba.sp.gov.br/index.php/135637.

A pista de patinação funcionará de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 13h e das 14h às 21h. Cada hora contará com 45 inscritos, organizados em três grupos de 15 pessoas cada, que vão patinar durante 20 minutos.

Em cada inscrição deve constar o nome e a idade de cada participante. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável. É preciso chegar com dez minutos de antecedência no local. Além disso, para colocar o equipamento de patinação, é necessário usar meias.

As vagas são limitadas e, por isso, a cada semana, serão abertas as inscrições de forma on-line. O Teatro Municipal “Teotônio Vilela” está localizado no Parque do Paço Municipal, na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista.

Confira, abaixo, as datas das edições programadas:

2ª edição

9 a 15 de junho, com inscrições abertas nesta terça-feira (3)

3ª edição

16 a 22 de junho, com inscrições abertas no dia 10 de junho

4ª edição

23 a 30 de junho, com inscrições abertas no dia 17 de junho