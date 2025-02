AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Os novos ônibus articulados do BRT – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio Em dezembro de 2022, os primeiros ônibus amarelinhos começavam a rodar nas pistas exclusivas do BRT. Em um ano, a chegada dos novos veículos para a requalificação do Sistema BRT, iniciada em 2021, apresenta reflexos positivos, como o aumento no número de passageiros transportados […]