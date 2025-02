Seop combate irregularidades na Zona Sul do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Operação de ordenamento apreende seis bicicletas elétricas alugadas irregularmente na orla – Fábio Costa / Seop

Em mais um fim de semana de verão e Carnaval de rua, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) realizou operações de fiscalização e ordenamento em toda a cidade, especialmente nas zonas Sul e Central do Rio, que recebem maior concentração de blocos e por conta das praias.

Durante operação na orla de Copacabana neste domingo (16), voltada para o combate ao aluguel irregular de ciclomotores e bicicletas elétricas, seis veículos foram apreendidos por estarem sendo alugados ilegalmente por pessoas físicas, sem manutenção adequada, alvará ou qualquer licença para a atividade. Além disso, um indivíduo foi conduzido à 12ª DP por desacato e desobediência após ameaçar e agredir verbalmente agentes do Programa Rio + Seguro.

O aluguel irregular dessas bicicletas e ciclomotores não só configura uma infração econômica, mas também coloca em risco a segurança dos locatários e frequentadores: – A SEOP segue firme no combate a essas práticas irregulares, garantindo que os serviços oferecidos à população respeitem as normas da cidade – complementa o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Combate a Flanelinhas em Pontos Turísticos

Ainda neste fim de semana, equipes da SEOP realizaram operações em pontos turísticos, como a Urca, a Estrada das Paineiras e a Praça Cuauhtémoc, no Flamengo, para combater a atuação de flanelinhas.

Durante as abordagens, cinco indivíduos foram conduzidos à delegacia por diversas infrações, incluindo a prática de guardador de carros em áreas não autorizadas pelo sistema Rio Rotativo, estacionamento irregular e outras infrações.

Em uma das ocorrências, no sábado, dia 15, agentes da Secretaria de Ordem Pública realizavam fiscalização de estacionamento irregular e ação para coibir a atuação de flanelinhas na Urca quando um deles foi abordado por dois turistas informando que um guardador irregular, identificado como André Luiz França da Silva, havia cobrado R$100,00 para estacionarem na Rua Odílio Bacelar. O agente foi ao local para que o flanelinha devolvesse o dinheiro ao turista, informando que não poderia cobrar pelo estacionamento. O guardador se negou a devolver e agrediu o fiscal com socos e pontapés. Foi necessário apoio de outra equipe para conseguir conter o indivíduo e conduzi-lo para a 10ª DP. Apesar da vítima ter ido à sede policial denunciar a extorsão, a ocorrência foi registrada apenas como desacato e o indivíduo liberado pela autoridade policial. O dinheiro foi devolvido à vítima.

Operação Verão e Carnaval de Rua

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, agentes também fiscalizaram 127 estabelecimentos na orla, aplicando 35 multas por irregularidades, como falta de metragem e ausência de lixeiras.

Ao longo das fiscalizações de estacionamento, 90 veículos foram removidos, e 368 autuações foram aplicadas.

No esquema operacional do Carnaval, em ações nos megablocos Bloco da Gold (15/02) e Chora Me Liga (16/02), centenas de itens irregulares foram apreendidos com ambulantes, incluindo bebidas em garrafas de vidro e grandes estruturas.