Aula gratuita de Ginástica Rítmica é novidade da Vila Olímpica de Nova Iguaçu

Paula Paz Secretaria de Proteção ao Cidadão As escolas públicas municipais de São José dos Campos contam diariamente com a proteção da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Programa de Ronda Escolar. Criado pela Lei 10.598/22, o programa é resultado de uma iniciativa pioneira que une as secretarias de Proteção ao Cidadão e […]