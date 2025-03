Sábado de Carnaval movimenta cerca de 700 mil pessoas com desfile de 55 blocos no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Na Zona Norte do Rio, o Terreirada fez sua festa na Quinta da Boa Vista – Fernando Maia/Riotur

Cerca de 700 mil pessoas tomaram as ruas do Rio neste sábado (1/3), segundo dia oficial do Carnaval 2025. Um total de 55 agremiações desfilaram na data, que contou com festejos tradicionais da cidade, como o Cordão da Bola Preta, que comemorou o aniversário de 460 anos da cidade e atraiu cerca de 500 mil foliões para o circuito de megablocos na Rua Primeira de Março, no Centro; o Amigos da Onça, no Flamengo; o Terreirada, em São Cristóvão; a Banda de Ipanema, no bairro homônimo; entre muitos outros.

Veja os destaques do dia

Destaque da data, o Cordão da Bola Preta abriu oficialmente o Carnaval de Rua 2025, celebrando em grande estilo o 106º desfile da agremiação, junto das comemorações pelos 460 anos da cidade. Com o tema “Rio, eu te amo”, o tradicional cortejo atraiu cerca de 500 mil foliões para o circuito de megablocos, na Primeiro de Março, no Centro, ao som de marchinhas de Carnaval e sambas-enredo históricos.

Outro queridinho dos cariocas, o Amigos da Onça agitou o Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, fazendo com que diversos foliões fantasiados de animais da fauna brasileira – como cobras, leopardos e pássaros silvestres – participassem das coreografias envolventes puxadas pelos bailarinos do bloco. Desfilando desde 2012 e tendo a selva como tema central, o cortejo da agremiação contou com o pano de fundo da vista paradisíaca da Baía de Guanabara.

A química farmacêutica Luciana de Oliveira afirmou que o cortejo foi um dos mais esperados deste Carnaval e que frequenta os desfiles do bloco há seis anos.

– Acho que já virou tradição acordar cedo, 4h30 da manhã, para se purpurinar e encontrar os amigos. Não existe abrir o carnaval sem Amigos da Onça.

Na parte da tarde, a Banda de Ipanema, fundada em 1965 e Patrimônio Cultural Carioca, brincou no bairro de mesmo nome, comemorando seus 60 anos. A agremiação também aproveitou para unir a festa com o aniversário do Rio. O presidente da Banda, Claudio Pinheiro, afirmou que o sentimento é de dever cumprido com o compromisso assumido com a cidade.

– Vamos comemorar duplamente, o aniversário da banda e da cidade. Dizem até que a cidade foi fundada nesta data para coincidir com o aniversário da banda. Meu sentimento é de que a gente está cumprindo os compromissos que assumimos com o povo carioca.

Na Zona Norte do Rio, o Terreirada fez sua festa na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, com auas originais alas de percussão e de pernas de pau. Tendo como inspiração as brincadeiras de reisado do Cariri, o bloco mescla signos e referências da cultura popular regional brasileira, com a Cultura Carioca de Blocos de Rua. Diretora artística do bloco, Raquel Potí ressalta a importância do desfile na região:

– O Terreirada é um bloco de cultura popular. A gente toca xote, baião, coco, xaxado, quilombo e diversos outros ritmos. É muito importante estar na Zona Norte porque é um território que sedia a feira de tradições nordestinas e muito do nosso repertório é inspirado no Nordeste do Brasil. Realizar essa festa em São Cristóvão, em um parque público, é fazer com que as pessoas da região também possam curtir sem precisar se deslocar tanto, como é comum que façam quando precisam ir para o Centro ou Zona Sul curtir o Carnaval. Aqui é o lugar onde a Terreirada pulsa.

A festa na cidade continua neste domingo (2/3) com outros 52 blocos desfilando pelas ruas da cidade. Entre os destaques, o tradicional Bloco Areia, que promete agitar o Leblon, na Zona Sul do Rio; o Charanga Talismã, na Vila Kosmos, na Zona Norte; o Cordão do Boitatá, que monta um palco no Largo do Paço, no Centro; e o Marcha Nerd, no Largo do São Francisco da Prainha, também na área central.

Serão 243 blocos até a quarta-feira de Cinzas. E outros 38 no final de semana após o Carnaval.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site oficial, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.