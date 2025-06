Grupo Égia está na cobertura do Boa Vista Junina, o ‘Maior Arraial da Amazônia’

Foto: Arquivo Pessoal



O grupo Égia de Comunicação está na cobertura do Boa Vista Junina, o ‘Maior Arraial da Amazônia’ que inicia nesta terça-feira, 3 e vai até o dia 8 de junho, na Praça Fábio Marques Paracat.

Este ano, o arraial completa 25 anos de tradição. Logo, a festa merece uma cobertura em múltiplas plataformas de comunicação. Durante todas as noites do evento, a partir das 19h até meia-noite, as equipes da Rádio 93FM, TV Imperial e Portal Roraima em Tempo estarão em uma estrutura especial em local estratégico para levar o melhor conteúdo da festa, em tempo real à população que não pôde ir ao local, mas deseja participar.

Valorização da cultura

O resultado será o registro de diversos momentos e a oportunidade de alcançar diferentes públicos para promoção da cultura no estado com muita credibilidade.

Os leitores do portal poderão acompanhar a programação do Boa Vista Junina e saber tudo o que vai acontecer nas noites do arraial. Além disso, o Roraima em Tempo vai cumprir o papel social de informar e atualizar a comunidade em geral do ‘Maior Arraial da Amazônia’ que fomenta a economia local e leva alegria a todos.

A diretora-geral do Grupo Égia, Rosilene Brito, falou sobre a expectativa para este ano e destacou que essa é a primeira cobertura dos três veículos como grupo.

“Esse é o primeiro ano que fazemos a cobertura como grupo. Então vamos levar o nome do Grupo Égia para o maior arraial da Amazônia. E nós também somos o maior grupo de comunicação de Roraima e estamos com a expectativa de que será uma grande cobertura”.

A diretora de jornalismo do portal Roraima em Tempo, Rosi Martins, destacou o evento que é de grande relevância para a população.

“O Boa Vista Junina nos traz grandes emoções. É um evento muito prestigiado e esperado pela população de Roraima. Então, nada melhor que registrar e levar todos os detalhes para todos os públicos”.

Novidade

O diretor de programação da 93 FM, Kleber Brito, explicou que o Grupo Égia estará em um espaço próximo à Câmara Municipal dos Vereadores, bem perto onde será servida a paçoca. Toda a equipe estará pronta para transmitir a emoção do arraial.

E este ano tem novidade! Além do ouvinte acompanhar pela rádio, vão acontecer lives através do Instagram com a participação dos apresentadores dos programas da 93FM.

“As lives vão acontecer por meio do nosso Instagram. Vamos entrevistar as pessoas que estarão por lá prestigiando o evento e saber o que eles estão achando da festa. Será uma cobertura ao vivo com o apresentador Eric Tauan. Outra novidade é que teremos um comentarista“, disse.

Do mesmo modo, Kleber, ressaltou a presença do Grupo Égia no local. “Os ouvintes podem ir até a gente, conhecer a equipe de apresentadores e até tirar fotos. A cobertura é importante, pois vamos estar no local passando todas as informações para o público“, explicou.

Destaque da tradição junina

Além disso, a diretora de Jornalismo da TV Imperial, Leiliane Matos, reforçou a importância da cobertura. É que a transmissão valoriza e destaca as tradições juninas o que resulta no fortalecimento da identidade cultural do boa-vistense enquanto interage com o público na festa.

“Vamos ter uma interatividade muito legal, pois embora a equipe esteja ali trabalhando, vamos estar conversando com o público. O mais bacana também é que a edição completa 25 anos e nós também estamos há muito tempo acompanhando a festa com grandes coberturas”, disse.

Leiliane Matos, também comentou o que o público pode esperar nos próximos dias. “Vamos estar com a nossa equipe durante as seis noites para levar informações aos telespectadores. Faremos entrevistas com pessoas que vão trazer histórias desses 25 anos de Boa Vista Junina. Nossos apresentadores e repórteres vão ouvir e contar essas histórias para quem estiver nos acompanhando. Tanto a programação do Sempre de Bem, quanto no Mete Bronca e Cidade Alerta Roraima e Balanço Geral vão estar recheados de participação do público”, finalizou.

