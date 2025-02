Prefeitura divulga Ranking Joseense de Corridas de Rua

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura de São José dos Campos divulgou na manhã desta sexta-feira (7) os vencedores do Ranking Joseense de Corridas de Rua de 2024. A lista com os nomes dos atletas e equipes das 144 categorias que compõem o ranking está disponível neste link.

O resultado divulgado é parcial, com direito a recurso. A contestação da lista deve ser realizada via e-mail para assessoriaesportes@sjc.sp.gov.br.

O prazo de entrega de recurso é até o dia 21 de fevereiro, às 17h. Após o período de análise, o resultado oficial do Ranking Joseense de Corridas de Rua será publicado no dia 25 de fevereiro.

Corredora exibe medalha recebida na prova de aniversário de 257 anos de São José dos Campos, em 2024. | Foto: Claudio Vieira

Premiação

A cerimônia de premiação do Ranking com os corredores destaques da temporada passada acontecerá no dia 25 de junho, às 19h, no auditório do Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Pinha, 131, Jardim América).

Embora as provas do Circuito Joseense sejam abertas a moradores de outras cidades, somente cidadãos de São José dos Campos podem participar da classificação.

Considerando os atletas de São José e de outros municípios, o Circuito contou com a participação de cerca de 32 mil corredores, com média de 2.000 por prova.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida