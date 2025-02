São José amplia combate ao descarte irregular de resíduos

Posted on

Por MRNews Sesc-Flamengo x SESI Bauru: Onde Assistir e Horário Na sexta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), Sesc-Flamengo e SESI Bauru entram em quadra pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O jogo acontece no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2. O confronto promete equilíbrio […]