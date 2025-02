Seinfra e Emlur orientam população sobre o descarte adequado de resíduos para evitar alagamentos e enchentes em período de chuvas

O descarte inadequado de resíduos sólidos em ruas e calçadas é um dos principais responsáveis pelos entupimentos das galerias e sistemas de drenagem nas cidades e em João Pessoa não é diferente. Plásticos, papéis, pneus, roupas, isopor, bitucas de cigarro e até móveis e eletrodomésticos são descartados de forma irregular e acabam impedindo o escoamento adequado da água da chuva nas galerias ou nos rios o que contribui para alagamentos e enchentes em períodos chuvosos.

Com a obstrução dos bueiros a água não consegue seguir seu curso natural, transbordando para as ruas e causando transtornos para pedestres e motoristas. Os alagamentos podem causar danos à infraestrutura da cidade, como buracos no asfalto e erosões, além de riscos à saúde pública, já que a água parada pode se tornar foco para a proliferação de doenças, como a dengue, zyka, chikungunya, leptospirose, micoses entre outras.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), responsável pela limpeza e desobstrução de bueiros, as equipes retiram das galerias, uma média, de 21 toneladas de lixo, por dia. “Nossas equipes que fazem limpezas das galerias, retiram, por dia, uma média de 3 toneladas de lixos e os caminhões retiram por dia, em média, a quantidade de 18 toneladas de materiais sólidos da tubulação”, explica o chefe de drenagem da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) da Seinfra, Acacyo Daniel.

Para esse serviço as equipes utilizam pás, enxadas, picaretas, além de seis caminhões de hidro jato de alta pressão com sucção. Segundo ele, no período de chuva a Seinfra intensifica os serviços de limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais em diversos pontos da cidade, principalmente onde, historicamente, são registrados casos de alagamento.

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) orienta que cuidados simples podem evitar transtornos em dias de chuvas torrenciais como realizar o descarte do lixo nas lixeiras espalhadas em toda cidade, assim como descartar os resíduos no dia correto da passagem do caminhão compactador. “É importante que o descarte do lixo só seja feito próximo à passagem do caminhão para evitar o carreamento dos resíduos pelas chuvas”, explica o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Os materiais mais comuns recolhidos tanto pela Seinfra como pelos agentes da Emlur são garrafas plásticas, sacolas plásticas, latinhas, madeiras, pneus, lixo doméstico, além de areia e lama. “Pedimos a população que, se precisar descartar um material de médio porte como um sofá ou uma geladeira, acione a Emlur para que o Cata-Treco recolha os produtos”, orienta.

O descarte inadequado de lixo pode parecer um problema pequeno, mas seus impactos são gigantescos para as cidades. Ele lembra também que o descarte de resíduos em vias ou terrenos é uma conduta ilícita e passível de multa, conforme o Código de Posturas do Município de João Pessoa (Lei Complementar nº 7/ 1995), que pode chegar a 400 Unidades Fiscais de Referência (Ufir), o que corresponde a R$ 19.972, no mês de fevereiro.

Serviço

Seinfra – Desobstrução, limpeza, recuperação e reposição de tampas de galerias são realizados, diariamente, em diversos bairros da cidade e podem ser solicitados pela população por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelo site da Prefeitura na plataforma ‘Prefeitura Conectada’, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10.

Emlur – A população pode solicitar os serviços pelos telefones 3213 4237, 3213 4238 e 3213 4240. Outra opção é pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelo site da Prefeitura na plataforma ‘Prefeitura Conectada’, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10.

Dicas para descartar o lixo corretamente:

– Descarte seu lixo corretamente, utilizando lixeiras espalhadas por toda a cidade;

– Não jogue lixo nas ruas, mesmo uma bituca de cigarro ou um papel de bombom. Em dias de chuva esses resíduos poderão ser carreados para os bueiros;

– Evite despejar óleo de cozinha na pia, pois eles endurecem e obstruem a passagem da água.;

– Denuncie descartes irregulares em vias públicas e terrenos baldios.

– Utilize os serviços públicos disponíveis como Catatreco.