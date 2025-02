Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta terça-feira (11) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida O São José Futsal Feminino deu um grande passo para a conquista do título do Campeonato Paulista da categoria. O time joseense venceu o Taboão no Poliesportivo Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos, na noite desta segunda-feira (9), no primeiro […]