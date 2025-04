Cruz Histórica da Primeira Missa no Brasil visita o Santuário Frei Galvão – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Em uma ação realizada em parceria entre a Prefeitura de Guaratinguetá e o Santuário Frei Galvão, a cidade vivenciou nesta quarta-feira (16) um momento histórico com a chegada da Cruz utilizada na celebração da Primeira Missa realizada no Brasil, em 1500.

A cerimônia aconteceu no Santuário Frei Galvão e marcou uma importante celebração da fé e da história religiosa do país. A Cruz Santa foi utilizada na missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra, na Praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), e sua visita integra as comemorações dos 525 anos da Primeira Missa no Brasil.

Foi um momento de grande emoção e espiritualidade para a cidade, reforçando a importância da preservação das raízes culturais e religiosas do Brasil.