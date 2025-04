Manchester United x Lyon ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (17/04)

O jogo entre Manchester United x Lyon acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Nesta quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Manchester United recebe o Lyon em Old Trafford, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Após o empate emocionante em 2 a 2 na França, a vaga para as semifinais está completamente em aberto. Quem avançar enfrentará o vencedor de Rangers x Athletic Bilbao.

Contexto da Partida

O primeiro jogo foi marcado por falhas defensivas dos dois lados e por uma atuação questionável do goleiro André Onana, do United. O camaronês falhou nos dois gols do Lyon, incluindo o empate dramático aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por Rayan Cherki.

No fim de semana, o time inglês voltou a decepcionar, sendo goleado por 4 a 1 pelo Newcastle na Premier League. A temporada doméstica é desastrosa: 14º lugar, 38 pontos, e fora da briga por vaga nas competições europeias via campeonato. Com isso, vencer a Liga Europa se tornou a única esperança para disputar a Champions League 2025/26.

Do outro lado, o Lyon chega mais confiante. Venceu o Auxerre por 3 a 1 na Ligue 1, com gols de Cherki, Mikautadze e Lacazette, e está em quarto lugar no Francês, brigando por vaga direta na Champions. O time francês está invicto há 12 partidas como visitante na Liga Europa, e tem apenas uma derrota nos últimos nove jogos fora de casa contra times ingleses.

Prováveis Escalações

Manchester United (técnico: Rúben Amorim)

Sistema: 3-4-3

Provável escalação: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Desfalques: Joshua Zirkzee (coxa), Lisandro Martínez, Jonny Evans, De Ligt, Diallo, Ayden Heaven e Toby Collyer.

Lyon (técnico: Paulo Fonseca)

Sistema: 4-3-3

Provável escalação: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Veretout, Tolisso, Akouokou; Almada; Cherki, Mikautadze.

Desfalques: Ernest Nuamah (ligamento cruzado) e Malick Fofana (joelho).

Olho Neles

Bruno Fernandes (United) : O capitão será o cérebro ofensivo do time e terá a missão de comandar a reação.

: O capitão será o cérebro ofensivo do time e terá a missão de comandar a reação. Rayan Cherki (Lyon) : Com 3 gols e 8 assistências na Liga Europa, é o principal destaque do time francês.

: Com 3 gols e 8 assistências na Liga Europa, é o principal destaque do time francês. André Onana (United): Sob pressão após falhas recentes, pode ser decisivo para o bem ou para o mal.

Retrospecto e Estatísticas

United jamais perdeu para o Lyon em cinco confrontos anteriores (2 vitórias e 3 empates).

Os ingleses não vencem um time francês em casa desde 2019.

O Lyon nunca venceu o Manchester United e nunca passou de um confronto de mata-mata europeu após empatar o primeiro jogo em casa.

Palpite

A pressão é toda do lado inglês, mas o Lyon chega embalado e com ataque perigoso. O jogo deve ser equilibrado, com chances para ambos os lados. A força de Old Trafford pode ser determinante na prorrogação.

Palpite: Manchester United 3 x 2 Lyon (após prorrogação)

Agregado: 5 x 4 para o United

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

