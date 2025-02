AVISO DE PAUTA: Santa Catarina recebe presidente de uma das maiores redes hoteleiras do mundo e apresenta potenciais para novos negócios

Santa Catarina recebe nesta segunda-feira, 10, um dos maiores investidores do ramo hoteleiro no mundo. O presidente e fundador da rede Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, participa de uma coletiva de imprensa com a presença de representantes do Governo do Estado, na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), em Florianópolis. Na oportunidade, o empresário vai conhecer o potencial do estado como destino turístico e os indicadores que tornam Santa Catarina um local seguro e estratégico para os negócios.

A Vila Galé é considerada uma grife do setor hoteleiro com 45 empreendimentos distribuídos por diversos países. Além dos hotéis em operação, outros quatro serão inaugurados em 2025 e seis estão em construção. O empresário também atua na produção de vinhos e azeites. Esta é a segunda missão portuguesa que visita Santa Catarina a partir do início das operações da TAP com voo direto ligando Florianópolis e Lisboa, além de concretizar um compromisso assumido pelo governador de atrair empresas internacionais do setor para conhecer os atrativos turísticos de SC.

