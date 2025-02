Estrada do Sertãozinho será interditada no próximo dia 10

Posted on

Começou nesta sexta-feira (18) o mutirão de castração de cães e gatos, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente em parceria com a ONG GAARI. A ação realizada com o apoio do castramóvel da ONG no Ginásio Municipal de Esportes, tem como objetivo castrar 150 animais hoje, e mais 150 no sábado (19), para atender a […]