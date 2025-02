Casa Limpa atua nas regiões sul e leste

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos não tem medido esforços no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Neste sábado (08) aconteceu mais uma edição do evento Operação Casa Limpa, nas regiões sul (Jardim Colonial, Jardim Imperial, Jardim dos Bandeirantes, Nova República e Conjunto Habitacional Elmano Veloso) e na leste (Vila Industrial, Vila Tatetuba, Jardim Ismênia e Conjunto Habitacional Tatetuba).

Maria Elvira dos Santos, moradora do bairro Nova República, deixou louças de banheiros e vasilhames para serem coletados neste sábado.

“Acho muito importante essa ação contra o mosquito, a Prefeitura está de parabéns”, elogiou. Ela espera que o município registre menos casos da doença neste ano.

“Nos temos que ajudar também, para dar certo”, destacou.

Ações de combate à Dengue

Nesta semana, a Prefeitura apresentou um relatório do estoque de medicamentos, insumos e materiais, que conta com um investimento de cerca de R$ 1,3 milhão para a compra dos itens usados no controle e prevenção da dengue.

Também relatou as novas estratégias para evitar uma epidemia este ano, que conta com inovações em tecnologia, destacando-se a utilização de drones para nebulização.

Em parceria com a MCG Laboratórios, a administração iniciou a distribuição de repelentes para a população idosa, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O efetivo de agentes nas ruas foi ampliado, com profissionais municipais envolvidos na implementação de ações contra a dengue no contexto de suas atividades, e com a criação de um comitê de enfrentamento para coordenar essas atividades.

Além disso, a Prefeitura intensificou o fumacê em todos os bairros de São José.

Diariamente, cinco caminhões realizam a nebulização à noite. Durante o dia, é aplicado larvicida biológico em 80 pontos da cidade, como em córregos e rios, para matar a larva do mosquito.

População pode ajudar

Durante o verão, com as altas temperaturas e chuvas, é fundamental que cada morador redobre os cuidados em sua casa. Confira algumas recomendações:

Evite usar pratinhos embaixo de vasos de plantas.

Não cultive plantas aquáticas.

Não acumule entulhos ou lixo.

Mantenha reservatórios e caixas d’água sempre bem tampados.

Caso identifique possíveis criadouros, denuncie à Central 156 (telefone, site ou aplicativo).



