Com Pirô, São José inicia contagem regressiva para a folia

São José dos Campos já iniciou a contagem regressiva para o início do Carnaval. A folia na cidade, regada a purpurina, confetes e muita irreverência, será oficialmente aberta no próximo dia 27 de fevereiro, às 18h30, com o desfile do tradicional Pirô Piraquara.

O bloco carnavalesco, com seus bonecões, promete espalhar alegria pelas ruas da região central. A concentração acontece na praça Afonso Pena. O Pirô volta a desfilar no dia 1º de março, às 9h, com saída na Travessa Chico Luiz, em frente ao Mercado Municipal.

Neste ano, a novidade é a participação do bloco no Carnaval na Via Oeste, no dia 3 de março, a partir das 9h30.

A programação de Carnaval também inclui os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo, com apresentações musicais e vivências para moradores e turistas.

Outra novidade neste Carnaval é a participação de representantes das escolas de samba Raízes, Estrela de Prata, Confraria, Santa Cruz, Sol Nascente, Balaioo Cultural e Acadêmicos do Satélite. A atração acontece no dia 27 de fevereiro, durante a saída do Pirô Piraquara.

Pirô Piraquara

Criado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em 1988, sob a coordenação de Angela Savastano, o projeto Piraquara propunha atividades voltadas à valorização do folclore e da cultura popular regional, possibilitando à população a oportunidade de participar de diversas manifestações culturais na cidade e, mais tarde, dando origem ao Bloco Pirô Piraquara, em 1991.

Uma das principais características do bloco são os bonecões produzidos pelo casal Fátima Alves e Benê Domingos, que há duas décadas confeccionam e cuidam da manutenção dos bonecos gigantes, que encantam crianças e adultos.

Durante o mês de fevereiro, a FCCR vai oferecer vivências que permitem a crianças e adultos participarem do processo de criação, tanto dos bonecos quanto de máscaras e adereços carnavalescos, que compõe o bloco do Pirô e levam a personalidade joseense para as ruas centrais da cidade.

Os interessados podem acompanhar a confecção que acontece no Centro Cultural Clemente Gomes, de segunda a sexta-feira, a partir das 15h.



