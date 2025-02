Software da Epagri facilita adubação de bananais 

Manejo nutricional adequado reduz custos financeiros e eleva sustentabilidade do pomar (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Bananais de alta produtividade demandam manejo nutricional adequado, baseado no monitoramento da fertilidade do solo e do estado nutricional das plantas. Para ajudar o bananicultor catarinense nessa delicada missão a Epagri disponibiliza o software AdubaBanana 1.0, que pode ser baixado gratuitamente a partir do folder técnico, disponível aqui.

O programa, desenvolvido por pesquisadores das Estações Experimentais da Epagri em Urussanga e Itajaí, é uma ferramenta complementar às tabelas e manuais de recomendação de calagem e adubação. A tecnologia se propõe a facilitar o manejo dos bananais, automatizando a interpretação dos resultados das análises de solo e de tecido foliar. Desta forma, auxilia na recomendação precisa de doses de corretivos e fertilizantes, o que reduz custos financeiros e eleva a sustentabilidade.

Diversas funcionalidades

Inicialmente, o usuário deverá inserir dados da análise de solo e da produção e optar entre recomendação de adubação de plantio e formação ou de produção e manutenção de pomar. A partir daí vai navegar por diversas funcionalidades.

A aba Calagem permite fazer a recomendação de calcário pelo método do índice SMP ou pelo critério da saturação por bases. O software conta também com a aba Adubação, onde o usuário poderá calcular com facilidade as quantidades de adubos a serem utilizados, definir o parcelamento e obter a estimativa de custo da ação.

Calendário de adubação e interpretação de análise foliar

O usuário vai encontrar também o calendário de adubação. Após a inserção da data do plantio, o software apresenta as épocas de adubação e a quantidade recomendada de cada adubo. O usuário pode ainda armazenar laudos e emitir relatórios personalizados.

O programa oferece uma tela para interpretação da análise foliar, bem como o fertigrama para auxiliar na identificação de deficiências ou excessos nutricionais. Por fim, traz arquivos auxiliares com dados de adubos minerais e orgânicos. Tais arquivos podem ser facilmente atualizados pelo usuário, alterando valores de custos e adicionando ou excluindo adubos da lista.

Para facilitar a navegação e otimizar a utilização do programa, os pesquisadores da Epagri prepararam um Manual, disponível para download aqui. Informações resumidas da tecnologia estão reunidas no folder, que pode ser baixado aqui.