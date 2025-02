Corinthians x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (11/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Corinthians x Paulistano hoje, HOJE (11) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Corinthians time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

O confronto entre Corinthians x Paulistano está agendado para o dia 11 de fevereiro de 2025, às 20h00, no Ginásio Wlamir Marques, válido pela temporada 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil). citeturn0search1

Atualmente, não há informações disponíveis sobre a transmissão ao vivo desta partida no YouTube. Recomenda-se verificar os canais oficiais dos clubes e da Liga Nacional de Basquete para atualizações sobre transmissões ao vivo.

Para acompanhar o placar em tempo real e estatísticas detalhadas do jogo, você pode acessar o site oficial da Liga Nacional de Basquete. citeturn0search1

Além disso, plataformas de apostas esportivas, como a Betano.br, oferecem odds para a partida, com cotações de 1.80 para o Corinthians e 1.98 para o Paulistano.

Lembre-se de que as informações sobre transmissões podem ser atualizadas próximo ao horário do jogo, portanto, é aconselhável verificar as fontes oficiais para obter as informações mais recentes.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.