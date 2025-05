Trem-AP x Humaitá; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Brasileirão Série D: Trem-AP x Humaitá buscam primeira vitória em duelo direto no Zerão

Na noite desta quarta-feira (14), Trem-AP e Humaitá entram em campo no estádio Zerão, em Macapá (AP), às 20h (horário de Brasília), em partida que fecha a quarta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. O confronto reúne duas equipes que ainda não venceram na competição e precisam reagir para não se distanciarem do G-4 da chave.

Panorama das equipes

O Trem-AP, conhecido como “Locomotiva”, soma dois pontos em três jogos, ocupando a sexta posição do grupo. Já o Humaitá, o “Tourão de Porto Acre”, amarga a lanterna, com três derrotas em três partidas e nenhum ponto conquistado até aqui.

Ambas as equipes vêm pressionadas por resultados e desempenho. O Trem quer aproveitar o fator casa para conquistar sua primeira vitória, enquanto o Humaitá busca encerrar um jejum de 18 jogos sem vencer na Série D — a última vitória foi justamente contra o Trem-AP, por 1 a 0, no Zerão, em 16 de julho de 2023.

Mudanças no Humaitá

Após enfrentar uma desgastante viagem de mais de 5 mil km até Macapá, o Humaitá realizou um treino de reconhecimento do gramado na tarde da terça-feira (13). O técnico Erismeu Silva deve promover uma única alteração na equipe titular em relação ao time que perdeu para o Independência na rodada anterior.

O zagueiro Gabriel ficou fora da viagem e será substituído por Cristian, que atuou na lateral-esquerda na última partida e agora será improvisado na zaga ao lado de MPasso. Com isso, José Gabriel assume a lateral esquerda.

Provável escalação do Humaitá:

Marcelo; Pedrinho, MPasso, Cristian e José Gabriel; Wallace, Cassimiro, Thalis, Matheus Nego, João Hassen e Gustavo.

Retrospecto recente

No último encontro entre Trem e Humaitá, pela primeira fase da Série D 2024, a equipe amapaense levou a melhor e goleou por 3 a 0 no estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Agora, o duelo acontece no mesmo palco onde o Humaitá venceu sua última partida na competição, alimentando a esperança de que a história possa se repetir.

Arbitragem

A arbitragem da partida ficará por conta de Olivaldo José Alves Moraes (PA), auxiliado por Salmon Lopes da Silva (AP) e Charly Feitosa Furtado (AP). O quarto árbitro será Edielson da Silva Azevedo (AP), e o analista de campo é Elivaldo Cássio dos Santos Ribeiro (AP).

Situação no Grupo A1

Com apenas duas vagas diretas garantidas para a próxima fase e os demais times brigando ponto a ponto, a vitória nesta quarta-feira é essencial para que Trem e Humaitá mantenham chances de classificação. Um novo tropeço pode significar não apenas estagnação na tabela, mas também um sinal de alerta precoce sobre a permanência na lanterna.

