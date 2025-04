São Paulo supera Libertad e assume liderança do Grupo D

Jogando no estádio La Huerta, em Assunção, o São Paulo derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (23), para assumir a liderança isolada do Grupo D da Copa Libertadores da América. Graças a este triunfo o Tricolor paulista chegou aos sete pontos. Já a equipe paraguaia ocupa a segunda colocação da chave com seis pontos após o revés desta quarta.

Após um primeiro tempo sem gols, no qual o São Paulo foi superior, a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía abriu o placar aos 16 minutos da etapa final com o jovem meio-campista Lucas Ferreira.

Aos 24 minutos o Libertad teve a oportunidade de igualar o marcador, mas Melgarejo desperdiçou uma cobrança de pênalti. A partir daí o time paraguaio passou a pressionar em busca do empate. Porém, quem chegou novamente ao gol foi o São Paulo, com André Silva aos 37 minutos.

Tropeço do Botafogo

Quem tropeçou nesta quarta na competição continental foi o Botafogo, que foi superado por 1 a 0 pelo Estudiantes (Argentina) no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em jogo transmitido pela Rádio Nacional.

Com este resultado, o Alvinegro de General Severiano ficou na terceira posição do Grupo A com apenas três pontos em três partidas. Já a equipe argentina, que triunfou com gol de Carrillo após falha do goleiro John, é o vice-líder da chave com seis pontos. A liderança é ocupada pelo Universidad de Chile (Chile), que tem sete pontos.