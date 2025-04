Abertas as inscrições para o IDEAthon TransFORMAR 2025 – IFSP

Posted on

Foto: Divulgação Semuc Por meio da oficina de Artesanato, os jovens do Projeto Crescer constroem um futuro brilhante em telas, tintas e tecidos. A atividade ocorre por meio da Prefeitura de Boa Vista e conta com 39 integrantes que aprendem as principais técnicas e ainda fortalecem vínculos. As aulas As aulas são divididas em dois […]