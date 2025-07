Morre o ex-presidente da CBF José Maria Marin

Posted on

Na partida que abriu a 5ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 5 a 2, na noite desta segunda-feira (15) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, para assumir e liderança isolada da competição. COÉ, FAMÍLIA! VOLTAR PRA CASA É BOM, AGORA VOLTAR COM TRÊS […]