Detran-RR reforça segurança no trânsito durante São João no Parque Anauá

Com o aumento do fluxo de veículos e pedestres durante o São João no Parque Anauá de 2025, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) vai reforçar a segurança nas vias com ações de fiscalização e apoio à mobilidade, garantindo um ambiente mais seguro para quem participa da tradicional festa junina realizada pelo Governo de Roraima. O evento ocorrerá de terça-feira, 22, até domingo, 27 de julho, no Parque Anauá.

Durante o período, será disponibilizado um efetivo de 22 agentes de fiscalização de trânsito por turno, com atuação das 16h até o término diário do evento, para garantir a segurança e tranquilidade durante os dias de festividades.

O Detran-RR ainda terá sete viaturas operacionais no arraial, sendo que uma delas será destinada ao atendimento de ocorrências externas nas imediações do evento, como alcoolemia, sinistros de trânsito, situações emergenciais, entre outras.

O diretor de Segurança de Trânsito, Gueres Mesquita, informou que alguns retornos em pontos estratégicos no perímetro da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes serão fechados. “Essa medida é para organizarmos e controlar o tráfego de veículos, ciclistas e pedestres em vias nas proximidades do arraial”, afirmou.

Confira os retornos que serão fechados:

Ao longo da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, será fechado o retorno entre o entroncamento com as ruas Domingos Braga e a Major Manoel Correia, nas proximidades do Parque Anauá.

Também será interditado o retorno que fica localizado na faixa de pedestre próximo ao cruzamento com a rua General Penha Brasil, outro na entrada da Cipa (Companhia Independente de Proteção Ambiental) da Polícia Militar, na interseção com a rua Valério Magalhães, e mais um na confluência com a rua Domingos Braga.

O diretor esclareceu que a manutenção ou readequação dos bloqueios estará condicionada à fluidez do trânsito no entorno. “Caso se revele inviável ou prejudicial à circulação, um novo planejamento de bloqueios e desvios será definido e implementado”, ressaltou Mesquita.

O evento contará com apoio da Smtran (Superintendência Municipal de Trânsito), que disponibilizará quatro viaturas e 12 agentes de trânsito que irão reforçar a segurança viária do local, realizando o controle de fluxo de veículos e pessoas na área externa do Parque Anauá.

SEGURANÇA INTEGRADA

Durante os seis dias de evento, a população pode contar com uma equipe de segurança trabalhando de forma integrada com mais de 10 instituições envolvidas em ações conjuntas que visam a proteção assertiva e antecipação de possíveis incidentes, além de respostas rápidas para melhor atender os mais de 75 mil visitantes esperados por dia no Arraial da Família Roraimense.

Entre as forças de segurança envolvidas, a PMRR estará com um efetivo de 120 agentes por noite, enquanto o Corpo de Bombeiros disponibilizará 12 militares exclusivamente para o arraial.

O plano de segurança integrado conta ainda com participação de órgãos federais e municipais para garantir uma cobertura completa na segurança da população.

