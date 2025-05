Conferência Municipal LGBT divulga programação, que começa às 8h na Espep

Posted on

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Cohab Bandeirantes. O local passou por um processo de revitalização que inclui melhorias na rede elétrica, nova pintura e reforma do telhado, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro, […]