Carapicuíba ganhará campus do IFSP em 2025 – IFSP

Atividades acadêmicas serão iniciadas no 2º semestre de 2025 com cursos de Formação Inicial e Continuada

O IFSP e a Prefeitura de Carapicuíba assinaram, na manhã desta quarta-feira (14), o termo de cessão de uso de um complexo de prédios para implementação de um campus do Instituto Federal de São Paulo no município. As audiências públicas para escolha dos cursos a serem oferecidos serão realizadas a partir de junho.

Reginaldo Vitor Marçulli Pereira, diretor-geral do campus em implantação, explica que as atividades acadêmicas na unidade já se iniciam no segundo semestre de 2025 com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Da esquerda para a direita: Ricardo Martinelli (secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Carapicuíba), Reginaldo Vitor (diretor-geral do Campus Carapicuíba do IFSP), José Roberto (prefeito de Carapicuíba), Silmário Batista dos Santos (reitor do IFSP), Wanderley Franca Fonseca (diretor-adjunto de Implantação do Campus Carapicuíba do IFSP) e Vivaldo Filho (secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Carapicuíba) Os cursos regulares serão oferecidos a partir do primeiro semestre de 2026, inicialmente por meio de cursos técnicos nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio. Há também a previsão da oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio nos anos subsequentes.

“O objetivo é de que tenhamos, em quatro ou cinco anos, um campus atendendo 1.400 alunos da cidade e da região”, aponta Reginaldo Vitor. Ele destaca as oportunidades que a Instituição levará à cidade por meio da oferta pública de vagas. “É um município com duas instituições de ensino superior, uma pública e uma privada em uma cidade com cerca de 387 mil habitantes”.

A implementação de mais um campus do IFSP faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, e também do projeto de interiorização dos Institutos Federais, sobretudo nas regiões metropolitanas.

Escolha dos cursos

No mês de junho, o Campus Carapicuíba iniciará as audiências públicas para apresentação do IFSP, bem como para escolha dos cursos a serem ofertados pela unidade.

O diretor-geral aponta que a economia da cidade é impulsionada principalmente pelos setores de serviço (67%) e indústria (14%). “Começamos olhando para essas duas áreas, mas a consulta pública é um instrumento para entender qual a necessidade real da região. Por isso, a importância da participação dos munícipes, para que compreendam também o projeto educacional dos Institutos Federais, que visa a preparação para o mundo de trabalho, oferecendo uma formação integral e crítica aos nossos estudantes”.

Reginaldo Vitor finaliza explicando que a cidade não ficará presa aos cursos já oferecidos pela Instituição, ou seja, as audiências públicas podem apontar cursos inéditos no Instituto Federal de São Paulo.