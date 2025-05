Faperr prorroga prazo de inscrições para chamada pública até 1º de agosto

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) prorrogou o prazo de inscrições para a chamada pública Ciência na Escola. Agora, professores da rede pública estadual têm até o dia 1º de agosto de 2025 para submeter seus projetos de iniciação científica, tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Confira neste link o edital completo e todas as informações sobre a chamada pública.

Realizada pelo Governo do Estado por meio da Faperr e da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e em parceria com o Sebrae-RR, a iniciativa tem como objetivo despertar o interesse de estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio (1º e 2º ano) pela ciência e pela inovação, promovendo o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.

“A prorrogação do prazo amplia as oportunidades para que mais escolas participem. Queremos garantir que professores de todos os municípios e contextos escolares tenham tempo para elaborar propostas de qualidade”, destacou o diretor técnico da Faperr, Wender Silva.

Chamada pública dá incentivo financeiro para até 160 projetos

A chamada pública Ciência na Escola conta com um investimento total de R$ 2.160.000,00, provenientes da Faperr e do Sebrae-RR, para apoiar até 160 projetos em todo o estado. Cada proposta selecionada contará com:

● 1 bolsa de R$ 400,00 mensais para o Professor Coordenador;

● Até 2 bolsas de R$ 350,00 mensais para estudantes pesquisadores;

● R$ 2.000,00 em cota única para aquisição de materiais e execução do projeto.

Os projetos devem ser submetidos pela plataforma Sigfaperr, acompanhados da documentação exigida no edital.

INCLUSÃO E PROTAGONISMO JUVENIL

A ação contempla escolas de todos os 15 municípios de Roraima, incluindo comunidades indígenas, assegurando diversidade e inclusão. Além de contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública, o edital promove a aproximação entre escola, ciência, tecnologia e empreendedorismo, preparando jovens para os desafios acadêmicos e profissionais.

