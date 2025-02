IFSP abre chamada pública para parceria com instituições de ensino – IFSP

Podem participar instituições privadas e públicas para ofertar benefícios na forma de descontos em matrículas e mensalidades ou reserva de vagas para servidores e dependentes

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) lança o Edital de Chamada Pública nº 41/2025 para instituições de ensino privadas e públicas que queiram oferecer benefícios — na forma de descontos em matrículas e mensalidades ou reserva de vagas — em cursos de educação básica, técnicos, graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e cursos de extensão, educação continuada e cursos livres aos servidores ativos e/ou seus dependentes.

O edital é uma iniciativa da pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD), e tem como objetivo buscar parcerias entre o IFSP e outras instituições de ensino do Brasil ou do exterior para promover e incentivar a formação e o desenvolvimento dos servidores dos campi e reitoria, atendendo às políticas internas de capacitação e qualificação.

Podem participar da chamada pública todas as instituições de ensino com ou sem fins lucrativos que ofereçam cursos autorizados e reconhecidos na forma da lei, apresentando o Termo de Adesão e documentação descrita no edital. A chamada pública fica aberta em fluxo contínuo, com recebimento de propostas até fevereiro de 2026.

Conforme explica o pró-reitor Bruno Luz, a chamada pública é mais uma ação para aumentar e incentivar a formação continuada de nossos servidores. “Atualmente, já temos diversas políticas de incentivos educacionais para todas as categorias. Em todos os campi e Reitoria, temos um número extremamente significativo de servidores com algum tipo de incentivo educacional, seja em horas ou em recursos financeiros, e agora pretendemos continuar avançando, oferecendo um catálogo diverso de instituições e possibilidades para nossos servidores”.

Segundo Guilherme Leite, diretor de Gestão de Pessoas da PRD, “além de garantir a diversidade de opções de estudos aos servidores, houve a preocupação em estender os benefícios aos seus dependentes, ampliando o alcance das vantagens e promovendo a Educação também no contexto familiar”. O diretor destaca que o edital é de fluxo contínuo, facilitando a formalização de cooperações a médio e longo prazo, além de permitir o alcance de parcerias para servidores de todo estado de São Paulo.

Documentos

Edital de Chamada Pública nº 41/2025 – formato .pdf – publicado em 10/02/2025

Termo de adesão – formato .xlsx – publicado em 10/02/2025