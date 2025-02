Prefeitura realiza limpeza e manutenção de viadutos

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos está realizando a limpeza nos viadutos na cidade. As ações buscam deixar a cidade ainda mais bonita, organizada e segura, com a limpeza, retirada de resíduos e alguns animais que possam ficar alojados em viadutos.

Os serviços acontecem aos sábados, com equipe de quatro funcionários da Manutenção, caminhão e apoio de agente de trânsito para a sinalização e manter a ordem nas vias.

A primeira limpeza aconteceu na Ponte Estaiada Juana Blanco, que fica no Jardim Colinas. Neste sábado (8), o trabalho começou no Viaduto Everaldo Passos, no anel viário, e deve terminar no dia 15.

Os próximos viadutos que vão receber a limpeza são: Raquel Marcondes, Ruy Dória, Sérgio Sobral de Oliveira, José Longo, Heitor Villa Lobo, José de Paula Silva e Nadim Rahal.

A população pode contribuir com a organização e limpeza da cidade fazendo sua parte e relatando casos ou denúncias na Central 156 da Prefeitura.





