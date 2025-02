Mapeamento social garante ações efetivas do Estado em comunidades ribeirinhas de Corumbá – HOJEMS.COM.BR

Por MRNews



A Sead (Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos), em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval, realizou um mapeamento social, econômico e cultural das comunidades ribeirinhas da região de Corumbá. A iniciativa, efetivada na última semana, abrangendo quatro portos estratégicos: Porto Forte Coimbra, Porto Esperança, Porto Morrinho e Porto da Manga.

O objetivo da ação foi identificar as principais necessidades das populações locais e aprimorar as políticas públicas voltadas para essas comunidades, promovendo melhorias concretas em suas condições de vida. O projeto foi conduzido pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, por meio da Superintendência da Política de Direitos Humanos e da Coordenadoria de Execução e Gestão de Projetos Especiais.

De acordo com a superintendente da Política de Direitos Humanos da Sead, Andréa Cavararo, a iniciativa é essencial para garantir que as comunidades ribeirinhas tenham suas demandas atendidas e possam contar com políticas públicas adequadas. Notícias do MS

“As comunidades ribeirinhas possuem enorme relevância histórica e cultural para o Brasil. Por isso, é fundamental que suas necessidades sejam atendidas para que o governo possa implementar medidas eficazes”, destacou.

O cadastramento realizado pela Sead não se limitou apenas à coleta de dados, mas permitiu a construção de um diagnóstico abrangente sobre os principais desafios enfrentados pelos ribeirinhos. A iniciativa contemplou diversas áreas, como direitos humanos, assistência social, saúde, educação e meio ambiente, além de buscar documentar e preservar a rica cultura e tradições dessas comunidades, fundamentais para a identidade local.

Além do mapeamento social, a Sead também promoveu dois tipos de cadastramento voltados ao atendimento das populações ribeirinhas. O primeiro foi o programa Mais Social, um benefício financeiro oferecido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. O segundo foi o programa Cuidar de Quem Cuida, que concede auxílio a cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência, visando a promoção da dignidade da pessoa humana.

Os resultados do levantamento indicam que 135 famílias foram cadastradas no mapeamento social, econômico e cultural. No programa Mais Social, 109 famílias receberam inscrição, enquanto o programa Cuidar de Quem Cuida contemplou uma família. Todos os cadastros serão analisados e, caso se encaixem nos critérios de cada programa, os cadastrados serão contemplados.

Com essas ações, a Sead reforça seu compromisso com a melhoria das condições de vida das comunidades ribeirinhas, buscando garantir direitos, ampliar o acesso a serviços essenciais e preservar a identidade cultural dessas populações.

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Fotos: Divulgação/Sead