Governo do Estado expande colégio militar em Santa Catarina e inaugura sétima unidade em Chapecó

O governador Jorginho Mello inaugurou nesta sexta-feira, 7, o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP), em Chapecó. Essa é a sétima unidade deste modelo e vai funcionar em formato compartilhado, na mesma estrutura utilizada pela Escola Educação Básica Professora Zita Flach. Os 131 alunos já matriculados vão formar duas turmas de 6° ano e duas turmas de 7° ano, ambas no turno vespertino.

O governador Jorginho Mello ressaltou a alta demanda por escolas desse modelo:

Os alunos foram selecionados em um processo seletivo aberto para toda a comunidade pelo site da Polícia Militar. Todos os professores serão policiais e bombeiros militares. Esta é a 7ª unidade do CFNP no Estado. O modelo já está presente em Florianópolis, Lages, Blumenau, Joinville, Laguna e Jaraguá do Sul

O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelozato, ressalta que nesse formato, não é oferecido só o ensino, mas sim, prepara-se cidadãos para o futuro:

O Colégio Policial Militar foi criado em 15 de março de 1984, por iniciativa do então comandante-geral da PMSC, coronel Sidney Carlos Pacheco. No início, ingressavam apenas alunos do sexo masculino que estudavam em período integral e tinham expectativa de seguir a carreira militar. Em 1991, foram abertas inscrições também para alunas, formando a partir de então, um corpo discente misto. Já em 1998, o Colégio Policial Militar passou a se chamar Colégio Policial Militar “Feliciano Nunes Pires”, em homenagem ao presidente da Província de Santa Catarina que, em 1835, fundou a PMSC.

Com 41 anos de história, oferece ensino fundamental e médio para crianças e jovens, em conformidade com as legislações brasileiras e diretrizes do ensino público do Estado. O CFNP tem 2.262 alunos matriculados nas sete unidades do estado.