Prefeitura realiza preparo do solo para plantio de alimentos do programa ‘Eu Posso Semear’

10/02/2025 |

14:00 |

50

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), deu início nesta segunda-feira (10) à limpeza dos solos para o plantio de alimentos do programa municipal ‘Eu Posso Semear’. Nesta primeira etapa, serão atendidas 85 famílias que plantam milho em Ponta de Gramame, para que haja tempo hábil da colheita até o período junino.

O diretor da Agricultura Familiar e Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adriano Vasconcelos, explica que o processo de limpeza e preparo do solo é realizado todos os anos e é oferecido gratuitamente aos agricultores que fazem parte do ‘Eu Posso Semear’. Os terrenos são limpos com tratores, preparados e, posteriormente, a Prefeitura entra com a distribuição de sementes.

No ano passado, foram distribuídas uma tonelada de semente de milho e uma tonelada de feijão dentro do programa. “O processo de compra das sementes de milho e feijão está em fase de conclusão. Enquanto isso, a Prefeitura está distribuindo sementes de hortaliças, raízes, frutas junto aos agricultores cadastrados”, esclarece Adriano Vasconcelos.

Para o agricultor Francisco Ferreira, o trator da Sedest chegou em boa hora. “A gente pediu um orçamento recentemente, e o aluguel de três horas de um trator custa R$ 500. Então esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho facilita muito para gente. Eu vou dividir o plantio da terra para milho e macaxeira”, conta.

“O esforço do programa é para que as famílias possam ter renda garantida por meio do plantio de alimentos dentro de suas propriedades que ficam localizadas na zona rural de João Pessoa”, finaliza Adriano Vasconcelos.