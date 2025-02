Sampaio Corrêa-RJ x Vasco ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 10/02

Sampaio Corrêa-RJ x Vasco: onde assistir ao vivo pelo Campeonato Carioca 2025

Sampaio Corrêa-RJ e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (10) pelo Campeonato Carioca 2025, em jogo válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. A partida acontece no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, às 20h (horário de Brasília). Confira abaixo onde assistir e os detalhes do confronto.

Como chegam as equipes

Vasco

O Vasco vem de uma derrota por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense, disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Apesar do gol de Philippe Coutinho, o time viu o Tricolor Carioca virar o jogo com gols de Thiago Silva e Germán Cano.

Com esse resultado, o Cruz-Maltino perdeu sua invencibilidade em 2025 e já soma duas partidas sem vitória no Campeonato Carioca. No entanto, a equipe comandada por Fábio Carille segue dentro do G-4, ocupando a 3ª colocação com 13 pontos, um a mais que o Botafogo, 5º colocado.

Para esta partida, o Vasco terá desfalques importantes. O técnico Fábio Carille não poderá contar com o zagueiro Mauricio Lemos, os meias Philippe Coutinho, Adson e Guilherme Estrella, além do atacante David, todos lesionados.

Sampaio Corrêa-RJ

O Sampaio Corrêa chega embalado após vencer o Madureira por 1 a 0 fora de casa, com gol de Elias. Essa foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que agora soma 12 pontos e ocupa a 6ª posição.

O Galinho da Serra pode até entrar na zona de classificação para a semifinal da Taça Guanabara se conseguir pelo menos um empate, já que o Nova Iguaçu, atual 4º colocado, tem 13 pontos e um saldo de gols inferior ao do Sampaio Corrêa.

O técnico Alfredo Sampaio terá o retorno do lateral-esquerdo Guilherme, que cumpriu suspensão na rodada passada. Com isso, a equipe terá força máxima para enfrentar o Vasco.

Onde assistir Sampaio Corrêa-RJ x Vasco ao vivo

A partida entre Sampaio Corrêa-RJ e Vasco será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

Ficha técnica

Jogo: Sampaio Corrêa-RJ x Vasco

Sampaio Corrêa-RJ x Vasco Competição: Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara (9ª rodada)

Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara (9ª rodada) Data: Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Lourival Gomes, Saquarema (RJ)

Estádio Lourival Gomes, Saquarema (RJ) Transmissão: Sportv e Premiere

Fique ligado para acompanhar mais informações sobre o Campeonato Carioca e as partidas do Vasco!