Secretaria de Conservação faz vistoria anual em carros funerários – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Caso sejam aprovados, os veículos receberão um selo de cor azul, referente ao ano de 2025, no vidro da frente – Reprodução

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos inicia, nesta terça-feira (11/2), a vistoria dos veículos usados nos serviços funerários da cidade. A revisão seguirá até o dia 24 de fevereiro, sempre das 10h às 12h e das 13h às 16h, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte. Todas as empresas permissionárias da cidade foram convocadas para a revisão. Atualmente, 248 carros funerários circulam no Rio.

Na vistoria, serão verificadas as condições e qualidade dos pneus, sistema elétrico e lataria dos carros. Caso sejam aprovados, os veículos receberão um selo de cor azul, referente ao ano de 2025, no vidro da frente. Caso sejam reprovados, ou não compareçam à vistoria, as funerárias serão notificadas e multadas, sob pena de retirada de circulação do veículo.

Serviço:

Permissão anual de circulação de carros funerários

Local: Cemitério São Francisco Xavier

Horário: das 10h às 12h e das 13 às 16h.

Período: 11/2 a 24/2