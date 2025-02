Educação: Nova Iguaçu vai abrir inscrições para novos monitores do Preparatório Municipal

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai abrir vagas para estudantes universitários interessados em atuar como monitores no Curso Preparatório Municipal 2025, um projeto de pré-vestibular e pré-técnico social que oferece aulas gratuitas para alunos da cidade. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu entre 17 e 28 de fevereiro. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 400.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) irá selecionar 21 monitores para as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia. Além disso, será formado um cadastro reserva para eventuais substituições.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos. A Comissão Examinadora avaliará a documentação que comprova a formação exigida e a ficha de inscrição. A pontuação será atribuída conforme critérios estabelecidos em edital. O resultado preliminar será divulgado no dia 17 de março, com possibilidade de recurso no dia 19. Já o resultado final sairá no dia 26 do mesmo mês.

As inscrições para alunos que queiram estudar nos cursos preparatórios terão início em março. Ao todo, 210 vagas serão abertas, sendo 140 para o curso pré-vestibular e 70 para o pré-técnico. As aulas serão ministradas presencialmente aos sábados na Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada na Rua Luís Lima, s/nº, Centro de Nova Iguaçu. Os alunos do pré-vestibular terão aulas das 7h30 às 17h, enquanto os do pré-técnico irão estudar das 8h às 17h.

O Preparatório Municipal está previsto para ter início em abril. O edital de inscrição para monitores está disponível em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.

Sonhos realizados

O Preparatório Municipal de Nova Iguaçu tem se destacado pelo ensino gratuito e de qualidade. Ao todo, 40 alunos que passaram pelos cursos de pré-vestibular e pré-técnico da Secretaria Municipal de Educação em 2024 foram aprovados em concursos públicos. O número representa cerca de 25% do total de estudantes que participaram do projeto até o fim.

Na última terça-feira (4), 25 deles foram homenageados pela SEMED por terem conquistado vagas em universidades e escolas técnicas. Um deles foi Guilherme Souza Cabral Lopes. Aos 17 anos, Aos 17 anos, ele foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para o curso de Letras. A cerimônia foi realizada no auditório da Casa do Professor, sede da SEMED.