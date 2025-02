Quais filmes vão passar Segunda (10/02) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 10/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Programação de Segunda-feira, 10/02/2025

Nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, a grade de programação da TV traz uma seleção variada para agradar públicos de todas as idades, com filmes que vão desde animação infantil até dramas intensos. Confira a programação especial que promete emocionar e divertir:

Sessão da Tarde – Shrek

O clássico da animação Shrek chega para encantar os espectadores na Sessão da Tarde. Produzido nos Estados Unidos em 2001 e dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, o filme conta com as vozes de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Nesta aventura, um ogro que leva uma vida tranquila tem seu dia a dia completamente transformado quando personagens de contos de fadas invadem seu lar. Para restaurar a paz, ele se vê obrigado a fechar um acordo inusitado: partir em uma missão para resgatar uma princesa. Classificado como infantil, Shrek promete risadas, diversão e uma história que encantou gerações.

Tela Quente – Dona Elza

Em seguida, na Tela Quente, é a vez de uma produção brasileira que traz um drama emocionante. Dona Elza, lançado em 2024, é dirigido por Diego da Costa e Hiro Ishikawa e conta com atuações marcantes de Teca Pereira, Teka Romualdo e Veronica Fabrini. A trama gira em torno de Dona Elza, uma mulher de vida comum que, após a morte do marido, se vê obrigada a deixar sua casa. Em meio ao luto e à mudança repentina, ela acaba se inscrevendo em uma aula de teatro, onde reencontra seu antigo desejo de ser atriz. O filme é uma profunda reflexão sobre recomeços e a força que surge mesmo nos momentos mais difíceis.

Corujão I – Garota da Vitrine

No bloco do Corujão I, a programação apresenta Garota da Vitrine (título original: Shopgirl), uma produção americana de 2005 dirigida por Anand Tucker. Com um elenco que inclui Bridgette Wilson, Claire Danes, Jason Schwartzman e Steve Martin, o drama conta a história de Mirabelle, uma jovem aspirante a artista que trabalha em uma grande loja de departamentos em Beverly Hills. Sua vida, até então rotineira, ganha novos contornos quando ela cruza o caminho de dois homens que prometem transformar sua existência. A narrativa envolve descobertas, desafios e a busca por identidade, trazendo uma trama envolvente que promete prender a atenção do público.

Prepare-se para uma segunda-feira repleta de emoção, aventura e histórias inspiradoras. Seja na leveza da animação, na profundidade do drama ou nas reviravoltas de um romance inesperado, a programação de hoje tem algo especial para cada telespectador. Aproveite!